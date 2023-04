Mehr als tausend Menschen starben, als am 24. April 2013 die Textilfabrik Rana Plaza in Bangladesch einstürzte. Anlässlich des zehnten Jahrestages findet vom 24. bis 30. April die Aktionskampagne „Change Fashion“ statt. Unter dem Motto „Tauschen statt Kaufen“ gibt es am Montag, 24. April, von 16 bis 19 Uhr im Bürgerhaus in Germersheim eine Kleidertauschparty. Ziel der Kampagne ist es, auf die schlechte Bezahlung und die unmenschlichen Arbeitsbedingungen der Näherinnen aufmerksam zu machen. Außerdem soll die Aktion auf einen bewussteren Konsum von Kleidung hinweisen und auf die Möglichkeit, faire Kleidung zu kaufen. Übrig gebliebene Kleidung wird an das Sozialkaufhaus Warenkorb gespendet.