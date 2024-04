Nicht mehr gewollte Kleider mitbringen, andere gebrauchte Kleidungsstücke mitnehmen. Bereits zum vierten Mal gibt es eine Kleidertauschparty in der Stadt.

„Reinkommen, Kekse essen, Sachen bringen, stöbern und mitnehmen.“ So lautet die fröhliche Begrüßung von Tami Ziegler von der Stadtverwaltung Germersheim. Die vierte Kleidertauschparty in der „Fairtradestadt Germersheim“ hätte jedoch mehr Resonanz verdient gehabt. „Die Besucherzahl schwankt“ – verweist Martina Großnick, Vorsitzende der Steuerungsgruppe, auf den Erfolg früherer Partys.

Kekse spielen zunächst keine Rolle. Sophie Anscheit und Harry Brounen aus Germersheim sortieren erst einmal die mitgebrachten Textilien ordentlich auf den Tischen. Sie habe „im Blättchen“ gelesen, dass heute die Kleidertauschparty stattfindet, erzählt Sophie. Die Sachen hatte sie bereits zum Abgeben gerichtet. Nun wollte mal schauen, ob es was zu tauschen gibt. „Weg von Fast Fashion hin zu Fair Fashion“ – das Thema Nachhaltigkeit, faire Produktion und Handel, bewusste Kaufentscheidungen hinsichtlich Produktionsbedingungen, Material und Bedarf sind Beweggründe für die Kleidertauschparty, die von der Steuerungsgruppe „Fairtrade Stadt Germersheim“ organisiert wird.

Geld spielt beim Kleidertausch keine Rolle. Jeder kann Sachen bringen, jeder kann sich etwas aussuchen – egal, ob was gebracht wurde oder nicht. Alles, was da ist, darf kostenlos mitgenommen werden und wird weiterverwendet. Das schont Ressourcen und den Geldbeutel. Was übrig bleibt, wird dem Warenkorb gespendet. Auf dem Kleiderständer hängen Blusen, Jacken, Kleider und auch ein leichter Sommerrock – leider nicht die passende Größe. Schade!

Mehr Glück hatte Gitta Bräuer aus Germersheim. Sie hat schon ein pinkfarbenes Oberteil in der Tasche. Ob sie es letztlich trägt oder ob sie es weitergibt, weiß sie noch nicht. Auf den Tischen liegen vorsortiert T-Shirts mit kurzen oder langem Arm, Hosen, Accessoires und mehr – jeweils für Männer, Frauen und Kinder. Das Angebot für Männer ist allerdings noch sehr übersichtlich. Melanie Hodau aus Herxheim hat schon eine Hose für sich entdeckt. Sie ist überzeugt von solchen Angeboten und hält auch in anderen Bereichen nichts von der Wegwerfmentalität.

Die nächste Kleidertauschparty ist für den Herbst geplant. Eine gute Gelegenheit, nicht mehr getragene Kleidung weiterzugeben. Sollte man dann selbst nichts für sich finden – gibt’s immer noch Kekse und Zeit für nette Gespräche.