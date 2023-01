In der Nacht von Donnerstag hat in der Hauptstraße von Schwegenheim ein Kleidercontainer gebrannt. Die Feuerwehr wurde gegen 1.42 Uhr alarmiert und konnte den Brand schnell löschen. Im Einsatz waren 22 Feuerwehrleute mit drei Fahrzeugen sowie die Polizei. Sie schätzt den Schaden auf rund 500 Euro und hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugenhinweise nehmen die Beamten unter 07274 9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Am Donnerstagabend war die Feuerwehr Schwegenheim ebenfalls im Einsatz. Am Tankhof wurde gegen 18.20 Uhr ein Leck an einem Fahrzeugtank gemeldet. Die 26 Feuerwehrleute verhinderten, dass weiterer Kraftstoff auslief. Vor Ort war neben der Polizei auch die Untere Wasserbehörde.