Der Neupotzer Liedermacher Klaus Hammer war in der Corona Zeit nicht untätig. Er hat die auftrittsfreie Zeit genutzt, um kreativ tätig zu sei. So entstanden in dieser Zeit einige neue Lieder, die er nun in einem Buch niedergeschrieben hat und am nächsten Sonntag vorstellt.

Nach seinem Liederbuch „Musik verbindet“ und der Herausgabe eines „Otto-Reutter-Liederbuches“ entstand nun sein drittes Musikwerk „Do bin ich dehäm“ . 18 eigene