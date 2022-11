Der Bereich Pflege braucht mehr Geld, damit die Angehörigen nicht über Gebühr belastet werden. Was Fachleute in einer Diskussion zur Zukunft der Pflege sagen und warum Kräfte aus dem Ausland nicht immer die Lösung sind.

Pflegeeinrichtungen, egal ob es sich dabei um den Bereich der Tagespflege, der stationären Pflege oder um Krankenhäuser handelt, kämpfen immer stärker mit einer Reihe von existentiellen Problemen. Darüber sprachen und diskutierten überwiegend Menschen, die in der Pflege arbeiten, sei es als pflegender Mitarbeiter, in leitender Funktion sind oder als Vertreter einer übergeordneten Stelle beratend und kontrollierend wirken. Rund 25 Frauen und Männer waren zu dem Forum unter dem Motto „Wo stehen wir mit der Pflege“ gekommen, zu dem die SPD- Landtagsabgeordnete Katrin Rehak-Nitsche eingeladen hatte.

Hauptproblem: Das fehlende Geld

Mehrere zentrale Themen beherrschten die Diskussion, die durch die kritischen Worte von Detlef Placzek, Präsident des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung, eröffnet wurde. „Es war zwar eine schöne Geste, dass während der ersten Coronawelle für die Pflegekräfte öffentlich geklatscht wurde, dies allein reicht jedoch nicht“, um das Pflegesystem am Laufen zu halten. Das System kranke in vielen Bereichen. Hauptproblem sei das fehlende Geld im Pflegesystem, nicht nur für eine angemessene Bezahlung des Personals. „Es muss mehr Geld für die überörtlichen Sozialhilfeträger von Bund und Ländern bereitgestellt werden“, wenn die Pflege verbessert werde, dürfen die Kosten dafür nicht nur auf die Nutznießer, also die Pflegebedürftigen und ihre Angehörigen, abgewälzt werden.

„Alle müssen am System mitgestalten, andere Arbeits- und Bezahlsysteme sind nötig.“ Sein Stichwort des „Fachkräftemangels“ griff Markus Broeckmann, Vorstandsvorsitzender der AWO Pfalz, auf die in Jockgrim zwei Pflegeheime unterhält und demnächst ein Tagespflegehaus im Ort eröffnen wird. „Bei uns bekommen Pflegefachkräfte mittlerweile Gehälter wie Facharbeiter im öffentlichen Dienst“, was zu deutlich höheren Personalkosten für die AWO führe.

Das Berufsbild ist unattraktiv

Bisher fehle dafür jedoch die Re-Finanzierung durch die öffentliche Hand, deshalb kommen wieder höhere Kosten auf die Heim-Bewohner zu. „Die Pflegeversicherung ist komplett am Ende.“ Ohne eine gute Bezahlung sei es aber nicht möglich, mehr Menschen für die Arbeit in der Pflege zu gewinnen, durch mehr Personal die Arbeitsbelastung der vorhandenen Mitarbeiter zu senken, sagte Broeckmann. Was die Folge habe, dass Pflegekräfte kündigen, das Berufsbild unattraktiv sei und Auszubildende rar seien.

Das schlechte Berufsimage der Pflegebranche belastet viele dort Tätige, war aus den Redebeiträgen zu hören. Michaela Heilmann, die als Geschäftsführerin der Seniorentagespflege Niederwiesen in Wörth 30 Plätze anbietet, erklärte: „Wir machen alle einen guten Job“, dies sollte deutlich stärker nach außen getragen werden. Aber derzeit herrschte ein negatives Image vor. Deshalb befürworte sie ein verpflichtendes soziales Jahr für alle Schulabgänger. Zum einen seien solche „Zivis“ wertvollen Hilfen für viele Aufgaben außerhalb der eigentlichen Pflege, zum anderen könnte dadurch sicher bei manchem das Interesse an einem Pflegeberuf und an einer entsprechenden Ausbildung nachhaltig geweckt werden.

80 Prozent werden zuhause gepflegt

Angesprochen wurden „strukturelle Probleme“, die sich aus den vorherrschenden unterschiedlichen Pflegemodellen ergeben würden. So würden laut Detlef Placzek noch rund 80 Prozent der Pflegebedürftigen Zuhause gepflegt werden, oft durch eine quasi persönliche Pflegekraft. Dies sei jedoch „in Zukunft nicht haltbar“, sagt er. Besser seien Pflegegemeinschaften, um mehr Menschen in den Genuss von Pflege zu bringen. Die Zahl der Tagespflegeplätze sollte deutlich ausgebaut werden, da dieses Modell sich bewährt habe, ergänzte Heilmann.

Das Anwerben von ausländischen Pflegekräften für Einrichtungen sei durchaus sinnvoll, aber nicht aus allen Ländern. Gerade in Osteuropa gebe es auch viele Menschen mit Pflegebedarf, so Placzek. Zudem müsste für die neuen Arbeitskräfte ein bezahlbares Leben ermöglicht werden, war immer wieder zu hören. Denen, die eine Ausbildung im Pflegeberuf mitbringen, sollten fehlende Kenntnisse schnell vermittelt und der Berufseinstieg unbürokratischer ermöglicht werden. Über Probleme dazu berichtete eine Zuhörerin, die genauso wie weitere Kritiker an diesem Abend auf offenen Ohren bei allen im Saal stießen.