Die Berufsbildenden Schule Germersheim/Wörth startet ab Montag, 23. November, in eine Testphase, in der „ausgewählte Klassen für zunächst zwei Wochen in den Fern-Unterricht gehen“. Das teilte die Kreisverwaltung Germersheim am Donnerstag mit.

An der Testphase nehmen alle Klassen der Höheren Berufsfachschule, der Klassenstufe 12 und 13 des Beruflichen Gymnasiums und alle Klassen der Vollzeit-Fachschulen bis vorerst 4. Dezember teil. Der Fern-Unterricht findet gemäß dem aktuellen Stundenplan statt. Für Schüler bestehe die übliche „Anwesenheitspflicht“, betont Schulleiter Alexander Ott.