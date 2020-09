Die SPD-Versammlung für den Wahlkreis 52 hat Katrin Rehak-Nitsche (Wörth) als Kandidatin für die Landtagswahl im März 2021 nominiert.

Die promovierte Geo-Wissenschaftlerin Rehak-Nitsche war am 1. Mai 2018 für die damalige Landtagsabgeordnete Barbara Schleicher-Rothmund (Rheinzabern) in die SPD-Landtagsfraktion nachgerückt. Rehak-Nitsche ist derzeit von ihrer Stelle als Bereichsleiterin Wissenschaft bei der Robert Bosch Stiftung in Stuttgart beurlaubt. In einer früheren Veröffentlichung hieß es, sie ginge dieser Tätigkeit noch in Teilzeit nach.