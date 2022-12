Von Michael Gottschalk

Bis ins Frühjahr hieß es immer „Wenn’s draußen kalt ist“. In Zeiten der Energiekrise ist das seit Kurzem häufig auch drinnen der Fall. Viele drehen das Thermostat nicht so hoch, um Energie zu sparen. Dass man es auch in Freisbach mit dem Energiesparen ernst nimmt, zeigte sich in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag: Draußen ist es neblig trüb und kalt. Im Flur des Rathauses ist es frisch, im Sitzungszimmer relativ angenehm temperiert. „Heute ist die Temperatur aber höher als beim letzten Mal“, stellt ein weibliches Ratsmitglied nicht unzufrieden fest. Warum das so ist? Ganz einfach: Die um halb Acht beginnende Ratssitzung konkurriert mit König Fußball, der aus deutscher Sicht an diesem Abend ein tragisches Schicksal erleidet. Bürgermeister Peter Gauweiler hatte in Aussicht gestellt, dass man nach der Sitzung auf der Leinwand, auf der anfangs auszugsweise der ohne Diskussion einstimmig beschlossene Haushaltplan der Gemeinde zu sehen war, das Spiel der Nationalmannschaft schauen kann. Was einige Ratsmitglieder nach einer guten halben Stunde Sitzung tun. Das 1:0 ist bereits gefallen. Super. Ein weiteres Ratsmitglied registriert, dass es dieses Mal „warm im Saal“ ist. Nach den Erfahrungen der zurückliegenden Sitzung wollte er eigentlich Glühwein mitbringen, wirft er zur Freude aller in die Runde. Stattdessen packt er eine Flasche Hochprozentigen aus. Die ist von der Hochzeit eines Mitarbeiters übrig geblieben. „Wer will?“ Stühlerücken als die Plastikbecherchen mit dem Klaren (ansatzweise) gefüllt sind. Der Ortsbürgermeister beeilt sich zu sagen, dass das im Rat sonst so gar nicht üblich, heute eine Ausnahme ist. Na dann, Prost! Ob die Flasche nach dem Spiel leer war, ist nicht bekannt.