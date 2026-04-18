Seit November 2010 gelten in Germersheim und Sondernheim für Gartenparzellen, die im Besitz der Stadt sind, dieselben Preise. Der Pachtzins pro Quadratmeter beträgt bisher 40 Cent. Dadurch fließen in den städtischen Haushalt für ihre 137 Parzellen jährlich rund 16.500 Euro. Jetzt schlägt die Verwaltung vor, den Pachtzins für alle Kleingärten auf 60 Cent pro Quadratmeter anzuheben. Die geforderte Erhöhung „stellt eine moderate und angemessene Maßnahme dar, um Mehreinnahmen für die Stadt zu erzielen, ohne die Pächter unverhältnismäßig zu belasten“, heißt es seitens der Verwaltung. Dadurch generiert die Stadt Mehreinnahmen von zirka 8000 Euro pro Jahr – insgesamt wären es also 24.500 Euro Pachtzins für den klammen Haushalt. Die neue Regelung soll – insofern die städtischen Gremien dem Vorschlag zustimmen – am 11. November 2026 in Kraft treten. Am Mittwoch, 22. April, befasst sich um 18 Uhr im Sitzungszimmer des alten Rathauses der Sondernheimer Ortsbeirat mit dem Thema.