„Angespannte Haushaltslagen“ in öffentlichen Kassen waren auch in vergangenen Jahrzehnten kein unbekanntes Thema. Wie die Rheinpfalz meldete, hatte sich der Kreisausschuss des Landkreises Germersheim in einer Sitzung im August 1973 mit der „äußerst angespannten Finanzlage des Landkreises“ befasst. Insbesondere bei „außerordentlichen Ausgaben“ und Baumaßnahmen erschien den Mitgliedern künftig eine Prioritätenliste unverzichtbar.