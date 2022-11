Derzeit ist die Zentralkläranlage Jockgrim mit einem jährlichen Gesamtstrombedarf von 610.000 kWh pro Jahr der größte Stromverbraucher der Verbandsgemeinde Jockgrim. Doch das soll sich ändern, teilte Bürgermeister Karl Dieter Wünstel jetzt mit. Betriebsleiter Dirk Kröger habe sich zum Ziel gesetzt, die Energieeffizienz seiner Anlage deutlich zu steigern, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde. In diesem Zusammenhang läuft nun eine Potenzialstudie, die die Zentralkläranlage auf energetische Optimierungspotenziale hin untersucht. Die Verbandsgemeinde arbeitet mit der BIT Ingenieure AG zusammen. Mittlerweile sind Förderzusagen für die Potenzialstudie vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und vom Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität in Rheinland-Pfalz eingegangen. Die Kosten der Studie werden zu insgesamt 90 Prozent gefördert. Die Studie wiederum ist Grundlage für die Förderung daraus abgeleiteter Maßnahmen. Die Förderung des Bundesministeriums erfolgt im Zusammenhang mit der Nationalen Klimaschutzinitiative.