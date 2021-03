Das Thema Luftreinigungsgeräte für Kitas und Grundschulen in Germersheim ist vom Tisch. Die FWG zog ihren entsprechenden Antrag am Mittwochabend in der Stadtratssitzung zurück. Bürgermeister Marcus Schaile (CDU) hatte zuvor auf Expertisen hingewiesen, wonach Lüften nach wie vor das beste Mittel für Aerosolhygiene in Räumen sei. Zudem habe man die zurzeit angepriesenen Selbstbau-Lüftungssysteme aus dem Baumarkt getestet und schlechte Erfahrungen gemacht. Die Stadt wolle stattdessen auf die Kombination aus Impfen und Lüften setzen. „Fast alle Erzieherinnen der Kitas wollen sich impfen lassen“, sagte Schaile. Das werde auch in den nächsten Tagen geschehen. Kitas und Schulen seien außerdem so gebaut, dass sich gut über die Fenster (und Türen) lüften lasse. „Geräte bringen allenfalls Zusatznutzen.“ Gemeinsam mit den Tests, die jetzt noch kommen sollen, sei das eine gute Grundlage für den Betrieb in den Kitas. Das sei eine höhere Sicherheit, als sich auf Geräte zu verlassen.