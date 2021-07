Ein Großteil der 91 Kitas im Landkreis kann bereits mit Start des neuen Kita-Gesetzes zum 1. Juli die geänderten Betreuungszeiten – sieben Stunden als Vormittagsangebot mit Mittagessen – anbieten, schreibt der für Kinder und Jugend zuständige Erste Kreisbeigeordnete Christoph Buttweiler in einer Pressemitteilung. Insgesamt lässt das Gesetz den Kitas, beziehungsweise den Trägern der Kitas, bis 2028 mit der Umsetzung der Anforderungen Zeit.

Etwa die Hälfte aller Kindertagesstätten im Kreis erfüllt die neuen baulichen Anforderungen. Das haben Begehungen vor Ort ergeben, so Buttweiler. 13 Kitas müssen zum Beispiel wegen zu erwartender Zuzüge oder der Ausweisung von Neubaugebieten erweitern, so Jugendamtsleiterin, Denise Hartmann-Mohr. Im Kreis werden im Zuge des Landesgesetzes zusätzlich etwa 70 Vollzeitstellen benötigt. „Dieses Personal muss zudem erst einmal durch den Träger gefunden werden“, gibt Buttweiler zu bedenken. Der Kreis beteilige sich an den Personalkosten mit zirka 40 Prozent je Stelle.

Derzeit gibt es im Landkreis etwa 60 Plätze für Unter-Zweijährige. Dazu kommen rund 220 Plätze in der Kindertagespflege, wovon etwa 70 von Unter-Zweijährigen belegt sind. Für die Zwei- bis Sechsjährigen stehen momentan 6690 Plätze zur Verfügung. Durch die Vorgaben des neuen Kita-Gesetzes werden etwa 6733 Plätze benötigt.