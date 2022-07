Das Architekturbüro hat zwei Varianten vorgestellt, Fachleute haben sie verglichen.

Der Neubau des Kindergartens „Villa Zauberwald“ zwischen Straußenfarm und Dampfnudel soll in eingeschossiger Bauweise errichtet werden. Dies schlagen der Ausschuss für Bauwesen und Ortsentwicklung sowie für Jugend, Familien und Soziales mit großer Mehrheit dem Gemeinderat als Beschlussempfehlung vor.

Das Architekturbüro PIA (Mannheim/Karlsruhe) hatte zwei Entwürfe ausgearbeitet, einen ein- und einen zweigeschossigen Baukörper. Der eingeschossige hätte eine Fläche von 1800 Quadratmeter, der zweigeschossige 1850 Quadratmeter. Das Außengelände wäre beim eingeschossigen Gebäude 2200 Quadratmeter und beim zweigeschossigen 3100 Quadratmeter groß. Die Kosten unterscheiden sich nur gering. 8,9 Millionen Euro (eingeschossig) zu 8,7 Millionen Euro (zweigeschossig). Die Verwaltung war überrascht, dass beide Entwürfe „nur geringfügig auseinander liegen“, so Bauamtsleiter Sascha Schäffner.

Zwei Entwürfe im Vergleich

Die Entwürfe wurden dem Landes- und Kreisjugendamt vorgestellt, die beide Varianten „als eine funktionale und durchdachte Planung“ ansehen. Beim zweigeschossigen Bau wird wegen der Aufsichtsführung ein leicht höherer Personaleinsatz erforderlich sein, der bei der Bedarfsfeststellung zum Personal berücksichtigt wird. Allerdings steigen dadurch die Personalkosten geringfügig. Durch das offene Konzept werde den Kindern ermöglicht, die Räume aufzusuchen, in die sie gerne gehen wollen. Dies werde bei der zweigeschossigen Bauweise geringfügig erschwert.

Die eingeschossige Bauweise ergebe eine weitläufige und großräumige Gesamtfläche, die aber auf Grund ihrer Einteilung und Raumfolge wieder übersichtlich und einladend werde. Die eingeschossige Variante sehen die Fachbehörden „als geringfügig vorteilhafter“ an, eine Empfehlung zur Bauweise wird jedoch nicht ausdrücklich ausgesprochen.

Kita-Team will eingeschossige Bauweise

Das Kita-Team bevorzugt eindeutig die eingeschossige Bauweise, so dessen Leiterin Ursula Gröber. Ein Hauptargument dafür ist, dass aus allen Gruppen- und Aufenthaltsräumen ein direkter Ausgang ins Außenspielgelände ebenerdig möglich ist, was die Aufsichtsführung erleichtere. Wenn die Gruppenräume für die größeren Kinder im Obergeschoss untergebracht würden - die kleinen sollen im EG bleiben -, würden die Treppen eine Gefahrenquelle darstellen. Man könne die Kinder diese nicht alleine benutzten lassen, weshalb stets eine Betreuerin mitgehen müsse. Dies sei zu aufwendig und erfordere mehr Personal. Zudem seien zwei Ebenen für das offene Konzept, nach dem der Kindergarten arbeite, zu gefährlich, weil jedes Kind selbst entscheiden könne, wo es spielen möchte. „Das geht mit Treppen nicht. zwei Ebenen machen uns das Leben schwer.“ Das erlebe sie derzeit täglich, weil die Kita als Übergangslösung in den Räumen der ehemaligen Sauna des „Moby Dick“ untergebracht ist und sich die Gruppenräume im Obergeschoss befinden.