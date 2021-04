Nachdem am Mittwoch ein Corona-Fall bei einer Erzieherin in der kommunalen Kindertagesstätte Raupe Nimmersatt in Lingenfeld bekannt wurde, ist eine weitere Erzieherin positiv getestet worden. Darüber informierte Ortsbürgermeister Markus Kropfreiter (SPD) am Freitag. Alle Kontaktpersonen – darunter 77 Kinder und zahlreiche Erzieherinnen – befänden sich in Quarantäne. Da nun nur noch fünf Erzieherinnen übrig seien und das zu wenig sei, um eine Corona-konforme Notbetreuung auf die Beine zu stellen, bleibt die Kita bis 27. April geschlossen. Am kommenden Dienstag findet dort laut Kropfreiter eine Reihentestung statt.