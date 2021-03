Aktuell gibt es im Landkreis Germersheim 480 bestätigte positive Fälle, darunter sind 44 Neuinfektionen. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie 4165 Kreisbürger nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag laut Landesuntersuchungsamt am Freitag bei 155.

In der Kindertagesstätte Villa Zauberwald in Rülzheim gab es einen positiven Schnelltest. Die Kita sei deshalb auf eigenen Wunsch geschlossen worden, bis das Ergebnis des PCR-Tests vorliegt, so die Kreisverwaltung.

Statistik