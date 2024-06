Eltern hatten Sorge, das Urteil könnte den Rechtsanspruch aufweichen. Das Ministerium gibt Entwarnung.

Die Jugendämter müssen dafür sorgen, dass der Rechtsanspruch der Kinder auf einen Kita-Platz umgesetzt wird. Sie machen die Bedarfsplanung, weisen die Plätze aus. Man kann die Behörde verklagen, wenn sie das nicht schafft.

Den Ämtern sind die Hände gebunden: In vielen rheinland-pfälzischen Kitas fehlen die räumlichen Voraussetzungen und Personal, um alle Kinder sieben Stunden am Stück zu betreuen. Damit sich das ändert, werden landauf, landab Kitas gebaut. Dafür sind die Träger, überwiegend Kommunen und Kirchen, zuständig. Bei ihnen wiederum können Eltern den Rechtsanspruch nicht einklagen. Sie dürfen nicht mehr Plätze schaffen, als ihnen das Jugendamt erlaubt. Die Katze beißt sich in den Schwanz.

Die Übermittagsbetreuung für alle wurde als der große Wurf der Kita-Novelle gefeiert, die seit Juli 2021 in Rheinland-Pfalz gilt. Es soll ein Mittagessen für alle Kinder geben. Sie sollen um Zwölf nicht nicht mehr abgeholt werden müssen, außer die Familien wünschen es so. Offenbar hatten Eltern Sorge, das Urteil im Hatzenbühler Fall könnte diesen Anspruch aufweichen. Auch das Bildungsministerium sah sich zu einer Klarstellung veranlasst: An der ununterbrochenen Betreuung gibt es nichts zu rütteln.

Eltern können also aufatmen. Allen Kindern soll ein Ganztagsplatz angeboten werden. Unabhängig von Zetteln der Väter und Mütter, die deren Arbeitszeiten dokumentieren. Dann, wenn die Kitas neu gebaut oder erweitert sind. Irgendwann.