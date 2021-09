Die Schwegenheimer Kita Sonnenstrahl, in der es im vergangenen Jahr bereits Corona-Fälle gab, ist wegen der hohen Infektionszahlen wieder in den Gruppenbetrieb gegangen. Normalerweise wird in der Kita ein offenes Konzept praktiziert. Eine gute Nachricht gibt es für die Kita aber auch.

Wie Bürgermeister Bodo Lutzke (FWG) im Ortsgemeinderat berichtete, sei seine Entscheidung zum Übergang in den Gruppenbetrieb direkt nach den Ferien auf dringende Empfehlung des Gesundheitsamts angesichts der wieder steigenden Corona-Zahlen gefallen. Der Vorteil: Sollte es doch zu einer Infektion kommen muss nicht die ganze Einrichtung schließen und es müssen nicht sämtliche Kinder und Mitarbeiter durchgetestet werden.

Elternvertreter, die in der Ratssitzung als Zuhörer anwesend waren, äußerten sich in der Einwohnerfragestunde „sehr überrascht“ über die Rückkehr in den Gruppenbetrieb, der auch mit – laut Lutzke minimalen – Einschränkungen bei den Öffnungszeiten verbunden ist. „Warum sind Sie nicht auf die Eltern zugegangen?“, kritisierte eine Bürgerin. Lutzke kündigte an, noch das Gespräch zu suchen.

Eine gute Nachricht gab es für die Eltern der Kita-Kinder aber auch: Der Rat hat beschlossen, für gut 20.000 Euro 26 Luftfiltergeräte und 13 CO2-Ampeln für die Einrichtung anzuschaffen. Es sei schwer zu erklären, warum man solche Geräte für die Schule anschafft, aber nicht für die Kita, begründete Lutzke die Investition. Weil im Kindergarten ein Einbau von UV-Strahlern, welche die Viren abtöten sollen, baulich nur schwer möglich sei, wurde die Anschaffung der Filtergeräte vorgeschlagen. Zweifel an der Sinnhaftigkeit der Anschaffung äußerte lediglich Timo Degen, der auch als einziger dagegen stimmte. Auch den dafür nötigen Nachtragshaushalt lehnte er ab.