Große Freude in Schwegenheim: Alle Kinder, die zwischen 22. und 24. Februar die Kindertagesstätte „Sonnenstrahl“ besucht hatten und am Donnerstag auf das Coronavirus getestet wurden, haben sich nicht mit dem Virus infiziert: „Alle Testungen verliefen zum Glück negativ“, teilte Ortsbürgermeister Bodo Lutzke (FWG) am Sonntagnachmittag mit. Nachdem bereits im Vorfeld auch das Personal getestet worden war und sich niemand angesteckt hatte, darf die Einrichtung, die am Freitag geschlossen war, am Montag wieder öffnen. Wie berichtet, waren die Tests notwendig, weil ein Kind, das die Einrichtung besucht hatte, zuletzt positiv getestet worden war.