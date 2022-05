Die Kita Sonnenschein unterstützt mit 1250 Euro ein Projekt in der Westukraine: Die Spende geht an das Kinderrehabilitationszentrum Dzherelo in Lemberg, das sich um spastisch gelähmte Kinder kümmert.

Als der Elternausschuss der Kita seine Frühlings-Bastelaktion ins Leben gerufen hatte, war die Welt noch eine andere. Damals war geplant, die Einnahmen aus dem Verkauf von kleinen Vasen aus Baumscheiben den Kita-Kindern zugutekommen zu lassen, um ihnen beispielsweise ein weiteres Spielgerät kaufen zu können.

Als die knapp zweiwöchige Aktion zu Ende ging, war vieles anders: Die Situation in der Ukraine hatte sich dramatisch zugespitzt. Heute ist das Leben von Millionen Kindern in Gefahr. Familien wurden aus ihrem Zuhause vertrieben und sind auf der Flucht.

Um einen kleinen Beitrag zur Hilfe zu leisten, hat die Kita entschieden, die Einnahmen für ukrainische Kinder in Not zu spenden. „Durch Zufall erfuhr der Elternausschuss vom Freundeskreis Nadija, der seit 1995 zusammen mit dem Bad Dürkheimer Arzt Dr. Michael Zaczkiewicz ein Projekt in der Westukraine unterstützt“, teilt die Kita mit. Das Kinderrehabilitationszentrum Dzherelo in Lemberg ist eine gemeinnützige Einrichtung für spastisch gelähmte Kinder. Normalerweise werden hier 250 Kinder und Jugendliche betreut. Seit Kriegsbeginn werden dort behinderte Flüchtlinge aus dem ganzen Land mit ihren Familien beherbergt, berichtet die Kita. Rund um die Uhr seien die Spezialisten aus Dzherelo am Bahnhof, um Menschen in Empfang zu nehmen, sie mit dem Wichtigsten zu versorgen und ihnen bestmöglichen Schutz zu bieten.