Aktuell gibt es im Landkreis Germersheim 22 bestätigte positive Corona-Fälle. Seit Beginn der Pandemie haben sich 5578 Menschen mit dem Virus infiziert. Das teilte am Freitag die Kreisverwaltung mit, die seit Donnerstag vier neue Fälle registrierte (Stand: 12 Uhr). In der Kita Regenbogen in Germersheim gibt es einen neuen Fall. Die Kontaktpersonen sind in Quarantäne. Die Einrichtung wurde vorübergehend komplett geschlossen. Laut Landesuntersuchungsamt ist die Inzidenz im Landkreis auf 8,5 gestiegen, nach 7,8 am Tag zuvor. Der Wert gibt die Anzahl der Neuinfizierten binnen sieben Tagen an, bezogen auf 100.000 Menschen.

Statistik

Verbandsgemeinde (VG) Hagenbach: 380 Infizierte seit Beginn der Pandemie/1 aktuell Infizierte Person/358 Genesene/21 an oder mit Covid Verstorbene

Wörth: 873/4/861/8

VG Kandel: 502/0/497/5

VG Jockgrim: 585/0/571/14

VG Rülzheim: 551/9/534/8

VG Bellheim: 653/1/624/28

Germersheim: 1237/7/1212/18

VG Lingenfeld: 797/0/774/23

Kreis GER: 5578/22/5431/125