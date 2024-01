Was Sonntagsreden von Bürokratieabbau im Zeitalter der Digitalisierung mit der geplanten Kita-Erweiterung in Winden zu tun haben. Eine Sichtweise.

Vor allem in Sonntagsreden von Politikern aller Couleur wird oft ein „Bürokratieabbau“ gefordert. Zaubermittel der Wahl ist dann meist die „Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung“. Doch das ist nicht so einfach. Denn noch immer hängen viele Vorgänge an den Mitarbeitern, die die Themen zu bearbeiten haben und ohne die nichts läuft.

Zu spüren bekommt dies derzeit wieder einmal die Ortsgemeinde Winden. Deren Rat hat nämlich schon im Oktober einen Auftrag vergeben, der bisher nicht ausgeführt wurde. Grund: Der zuständige Sachbearbeiter in einem Mainzer Architekturbüro sei erkrankt. Ärgerlich für die Ortsgemeinde, denn das Projekt „Erweiterung des Kindergartens Storchennest“ kommt so nicht in die Gänge. Man wird schon wieder zurückgeworfen! Und dabei hat man nach langer Diskussion jetzt auf ein rasches Vorgehen gehofft.

Neue Pläne

Zur Erinnerung: Die Ortsgemeinde erwarb vor einiger Zeit ein Grundstück auf dem sogenannten „Schlicherbuckel“ für 572.000 Euro. Man ließ Pläne erstellen für einen Neubau, der, so fand man nach längerer Prüfung heraus, für die Gemeinde eigentlich nicht finanzierbar geworden wäre. Die Pläne des Karlsruher Architekturbüros Krüger waren also hinfällig geworden. Für die Alternative, einen Anbau und die Sanierung der bestehenden Kindertagesstätte Storchennest, brauchte man neue Pläne. Und mit der Erstellung derselben musste ein Architekturbüro beauftragt werden.

Doch das ging nicht so einfach, wie sich die Ratsmitglieder dies erhofft hatten. Denn die Planungsleistung würde vermutlich mehr als 215.000 Euro kosten, so war nach allen Erfahrungen anzunehmen, und deshalb musste der Auftrag hierfür „europaweit“ ausgeschrieben werden. Nicht ein Architekt, der sich vor Ort auskennt und auch Erfahrungen im Bau von Kindertagesstätten vorweisen konnte, durfte so einfach beauftragt werden. Nix da, schließlich gibt es ja europäische Vorschriften.

Zähneknirschendes Ja

Nun hoffte man auf die gemeinsame Vergabestelle der Verbandsgemeinden Hagenbach und Kandel sowie der Stadt Wörth. Doch diese sah sich nicht in der Lage, die europaweite Ausschreibung vorzunehmen. Und aus diesem Grunde kam das Architekturbüro adk aus Mainz ins Spiel. Dieses hatte ein Angebot über 15.000 Euro vorgelegt, der Rat vergab „zähneknirschend“ den Auftrag (Es blieb ihm ja nicht viel anderes übrig – schließlich gibt es ja europäische Vorschriften!) und hoffte auf eine baldige Erledigung. Das war im Oktober letzten Jahres.

Nun, im Januar, liegt der Auftrag wohl immer noch unbearbeitet in Mainz, und die Ausschreibung hat die am Auftrag für die Kita in Winden so brennend interessierten Architekten aus Bulgarien, Estland, Malta, Portugal oder in einem anderen der 27 Mitgliedsländer der Europäischen Union noch immer nicht erreicht.

Von wegen Bürokratieabbau

Von „Bürokratieabbau“ kann man angesichts solcher Verfahrensvorschriften eigentlich nur träumen. Einzig erfreulich dürfte in diesem Zusammenhang wohl die Ankündigung sein, wonach Winden für das Projekt von Land und Kreis wohl doch einen Zuschuss in Höhe von 40 Prozent bekommen soll, wie Ortsbürgermeister Beutel mitteilte. Und alle Ratsmitglieder hoffen, dass auch die Planungskosten zu den bezuschussungsfähigen Gesamtkosten gezählt werden. Zu befürchten sei nämlich, so Peter Beutel, dass diese wohl rund 25 Prozent der Gesamtsumme ausmachen dürften.