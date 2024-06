In den letzten Monaten erhielt die Kita Faustina einen Anbau und bestehende Räume wurden umgebaut. Jetzt wurde die neu gestaltete Kita eingeweiht.

Die scheidende Ortsbürgermeisterin Alexandra Hirsch schilderte die Geschichte der jüngsten Bauarbeiten. Sie seien notwendig geworden, um die Vorgaben des neuen Kita-Gesetzes erfüllen zu können. Bis spätestens 2028 muss unter anderem eine Mittagsverpflegung für alle Kinder angeboten werden.

Die Hauptbauphase dauerte von Februar 2022 bis August 2023. An das bestehende Gebäude wurde ein Neubau angegliedert, der 134 Quadratmeter hat. Umgebaut wurden 220 Quadratmeter. Der Neubau, der direkt neben der Straße liegt, wurde als Mehrzweckraum konzipiert, mit sichtbaren, robusten Holzwänden außen sowie innen. „Dieser Raum wird jetzt von der Kita als Turnraum benutzt“, erklärt Katrin Burow, Architektin des beauftragten Karlsruher Büros element-5. Die Küche sei einen Raum weitergezogen und zeitgemäß ausgestattet worden. Der bisherige Turnraum, der sich ebenfalls in einem rückwärtigen Anbau befand, wurde in zwei Räume aufgeteilt. „Damit sind ein neuer Gruppenraum und ein Sozialraum für das Kita-Personal entstanden“, so die Architektin. In dem Neubau wurden nachhaltig 27 Tonnen Holz verbaut.

In die Kita Faustina wurden 1,1 Millionen Euro investiert. Auch für die zweite Kita der Gemeinde, in der Mühlgasse, stand ein Umbau an. Hier liefen Kosten von rund 775.000 Euro auf. Für beide Gebäude erhielt die Ortsgemeinde Zuschüsse in einer Gesamthöhe von 637.500 Euro. Bei Rheinzabern verblieben Kosten von rund 1,3 Millionen Euro.