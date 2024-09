Geplant war, in der Gemeinderatssitzung das Anbringen eines sommerlichen Wärmeschutzes in der Kita Mühlgasse zu beschließen. Hierzu hätte sich der Rat mehr Informationen und besonders Fotos gewünscht, um offene Fragen zu dem Thema schneller klären zu können. Ortsbürgermeisterin Sabrina Welker (SPD) sagte zu, in den kommenden Sitzungen bei ähnlich gelagerten Themen doch die moderne Technik einzusetzen und erklärende Fotos und Informationen zu zeigen.

In der Kita werde es in verschiedenen Räumen über den Sommer sehr warm. Deshalb soll an vier Stellen, die nicht näher aufgelistet wurden, mit feststehenden Verschattungselementen nachgebessert werden. Der Vorschlag, der in der Sitzung vorlag, sieht eine Unterkonstruktion mit verzinktem Profilstahl und dazwischen Lamellen aus Lärchenholz vor. Angebote von Metallbauern sind bereits eingeholt worden. Ratsmitglieder bezeichneten den Beschluss als schlecht vorbereitet; es würden wichtige Informationen fehlen, zum Beispiel ein Kostenvergleich für Lösungen mit Holz oder Aluminium und die jeweiligen Folgekosten. Am Ende wurde der Beschluss auf Antrag einstimmig zurückgestellt.