In einem Gottesdienst wird Cornelia Drössler, die langjährige Leiterin der Kindertagesstätte Villa Regenbogen, am Sonntag, 28. Juli, ab 11.15 Uhr in den Ruhestand verabschiedet. Dieser Gottesdienst findet in der evangelischen Kirche in Maximiliansau statt, Cany-Barville-Straße 17. Drössler ist seit der Eröffnung des Kindergartens im Jahr 1995, anfangs unter katholischer Trägerschaft, dessen Leiterin. Ein ausführliches Portrait folgt.