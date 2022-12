Ein eigenes Kochbuch haben die Vorschulkinder der Kita „Arche Noah“ erstellt. Der Hintergrund war ein Kochkurs, den Daniela Gehrlein-Bauer, Köchin vom Gasthaus „Karpfen“ in Neupotz, 21 Vorschulkindern an vier Tagen erteilt hatte. Neben dem normalen Schnitzel gab es vielfältige Angebote. So wurde eine Panierstraße gebildet, es gab panierten Brokkoli und Blumenkohl. Salat wurde geputzt, Nachtisch gerichtet und da man schon einmal im „Karpfen“ war, durften auch Fischgerichte nicht fehlen. Mit den Kochrezepten wurde ein Kochbuch hergestellt, in das die Kinder neben den Rezepten aus dem „Karpfen“ auch ihre Lieblingsrezept aufnehmen durften. Dann erhielten alle Kinder ein Exemplar des Buches.