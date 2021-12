Der Platz in der Kita Wirbelwind reicht nicht mehr aus. Ein Standort für einen Neubau ist gefunden. Jetzt muss es schnell gehen.

Die Kita, deren Träger die Ortsgemeinde ist, muss so schnell wie möglich vergrößert werden. Für den Standort des Erweiterungsbaus auf dem Gelände einer ehemaligen Schreinerei wird ein Bebauungsplan erstellt, im beschleunigten Verfahren. Um die Raumnot bis zur Eröffnung zu überbrücken, fasste der Rat in seiner Sitzung einen weiteren Beschluss: Die Gemeinde kauft einen Container, der an den bereits vorhandenen Container anschließen soll. Beide stehen damit im Hof zwischen Kita und Dorfgemeinschaftshaus. Die Miete eines Containers für mindestens zwei Jahre Bauzeit wäre teurer als der Kauf geworden.

Die SPD-Fraktion hätte gern das komplette Bürgerhaus-Dach mit Photovoltaik bestückt. Der Antrag dazu wurde abgelehnt. „Es rechnet sich nicht als Ortsgemeinde, solch eine Anlage zu betreiben“, sagte der Ortsbürgermeister auf RHEINPFALZ-Anfrage. Die Dachfläche könne jedoch von Energieversorgern genutzt werden, lautete das Votum im Rat.