Durch St. Martin, der ja mit einem Armen sein Gewand teilte, angeregt, kam die Louise-Scheppler-Kindertagesstätte auf eine tolle Idee: Sie wollte auch teilen, und zwar mit ärmeren Kindern. Dabei dachten sie an die kleineren Kinder von „Tafel“-Kunden. Deshalb machte sich die Kita daran und richtete Weihnachtspäckchen für Kinder bis zu vier Jahren. Am Dienstag konnte die Vorsitzende der Wörther „Tafel“, Uschi Bisanz, 30 solcher altersgerechter Päckchen in der Kita abholen. Sie erklärte die Kita-Kinder zu „Tafelrittern“ und übergab das Tafelritterbild, das sie stolz entgegen nahmen.