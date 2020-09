Der Hördter Kindergarten bekommt ein neues Außengelände. Sand- und Matschplätze, Kletterbrücken, Balancierseile und Ruhebereiche zum Verstecken ersetzen die in die Jahre gekommene Spiellandschaft. Der Förderverein greift dafür tief in die Tasche.

Seit vergangene Woche sind die Planer und Macher des Otterstadter Vereins Naturspur auf dem Gelände. Das Team hat bereits einige naturnahe Projekte in der Region umgesetzt, unter anderem die Pausenhof-Betonwüste der Germersheimer Weizsäcker-Realschule in ein Kletterparadies verwandelt. „Wir sehen das eher als erlebnispädagogisches Projekt statt einer baulichen Maßnahme“, sagt Eva Dollt, Vorsitzende des Kita-Fördervereins. Über ein Jahr lang wurde geplant, wurden Ideen von Kindern, Eltern, Erziehern und vom Kita-Träger gesammelt und in Modelle gepackt. Seit einigen Tagen rollen die Bagger, und ab Donnerstag packen die Eltern mit an. „Das ist ein großes Ehrenamtsprojekt für das ganze Dorf“, sagt Eva Dollt.

Gewerkelt wird abhängig vom Kassenstand

Es ist auch finanziell gesehen ein ehrgeiziges Projekt: 127.000 Euro sind für das rund 1250 Quadratmeter große Außengelände veranschlagt. Die Initiatoren rechnen mit niedrigeren Kosten – wenn sich viele Freiwillige einbringen. „Bislang haben uns freie Spielflächen und Rückzugsräume zum Verstecken gefehlt“, sagt die Kita-Leiterin Stephanie Verlohner über die Anlage. Im ersten Bauabschnitt sollen nun eine Röhren- und Höhlenlandschaft und eine Freispielzone entstehen, in der sich die Kinder auch mal in einer Hängematte fläzen können. Dafür werden die ersten 38.000 Euro fällig. Diesen circa 250 Quadratmeter großen Abschnitt bezahlen der Förderverein, der Elternbeirat und Sponsoren. Der Bereich soll Ende September bespielbar sein. Sand-, Matsch- und Kletterbereiche und eine Gärtner-Ecke sollen folgen. „Wir bauen weiter, wenn wir uns das leisten können“, sagt Eva Dollt. Die Corona-Krise habe die Suche nach Sponsoren schwieriger gemacht, trotzdem sei die Unterstützung groß. Auch Anfragen bei Stiftungen laufen. Im Haushalt der Gemeinde stehen 20.000 Euro für die weiteren Bauabschnitte bereit. Die Eltern übernehmen unter anderem Schleif- und Pflanzarbeiten oder verteilen Hackschnitzel auf dem Gelände, erläutert Stephanie Baumann, zweite Vorsitzende des Fördervereins.

2017 wurde die Kita erweitert. Die Kinderzahlen steigen seither, aber das Außengelände zum Spielen wurde durch den Anbau kleiner. Daraufhin setzte sich eine Eltern-Initiative erfolgreich für die Erweiterung der Fläche ein und startete Aktionen zur Finanzierung. Einen kleinen Rückschlag mussten die Initiatoren vergangene Woche verkraften: Nachts hatten Unbekannte auf der Baustelle Diesel am Radlader abgezapft.