Der Kindergarten Kerwespatzen muss für die Vorschriften des neuen Kita-Gesetzes angepasst werden. Dazu muss sich die Gemeinde aber entscheiden, wie lange sie das aus den 1930er-Jahren stammende Gebäude noch nutzen will.

Die Bausubstanz des Gebäudes, das als Jugendheim gebaut wurde, ist nicht mehr die beste, sagte Architekt Michael Humbert (Sondernheim). Genutzt wurde das Gebäude unter anderem als Volksschule, später waren Teile der Verbandsgemeindeverwaltung darin untergebracht. Erst danach wurde es für die Kindertagesstätte „Kerwespatzen“ umgebaut. Bevor größere Investitionen getätigt werden, müsse Humbert zufolge klar sein, ob das Gebäude als mittelfristige Zwischenlösung für die nächsten 15 bis 20 Jahre weitergenutzt werden soll. Dies könnte sein bis eventuell im neuen Baugebiet „Südhang“ ein Kindergartenneubau notwendig wird oder andere Planungen umgesetzt werden sollen.

Container für Kerwespatzen?

Das Büro Humbert hatte zwei Umbau-Varianten ausgearbeitet. Der Eingriff in den Bestand soll dabei möglichst gering sein. Wenn der Neubau der Kita „Villa Zauberwald“ fertig ist, sollen die Kita „Kerwespatzen“ von vier auf drei Gruppen verkleinert und die Gruppenräume vergrößert werden. Zudem soll im Freigelände ein Anbau errichtet werden. Mit dem Bau eines Aufzugs kann die Kita dann auch barrierefrei werden. Die Innentreppe würde entfallen, der Eingangsbereich bliebe unverändert. Das Dachgeschoss würde nicht ausgebaut. Diese Lösung würde etwa 1,2 Millionen Euro kosten. Diese Variante kann aber erst angegangen werden, wenn der Zauberwald-Neubau fertig ist.

Eine schnellere Lösung wäre die Errichtung von zwei temporären Containern, mit denen „der notwendigste Bedarf“ abgedeckt werden könnte. Sie wäre für etwa 450.000 Euro zu haben. Barrierefrei wäre diese Lösung nicht. Bei der Errichtung eines Anbaus würde das Freigelände um etwa 140 Quadratmeter kleiner.

Kita-Gebäude mit Baumängeln

Die Dacheindeckung sei in schlechtem Zustand, eine Neueindeckung auf jeden Fall erforderlich – ebenso die Überprüfung und Anpassung in Sachen Brandschutz und Sicherheit. Zuschüsse sind bei keiner der beiden Varianten zu erwarten, weil keine zusätzlichen Kita-Plätze geschaffen werden. Eine Abstimmung der Pläne mit der Kita-Leitung war wegen eines kurzfristigen Weggangs nicht mehr möglich. Das Landes- und das Kreisjugendamt seien informiert. Aktuell werden 93 Kinder betreut, 44 in einer Sieben-Stunden-Betreuung und 49 in einer Neun-Stunden-Betreuung mit Mittagessen.

Die Ausschüsse der Ortsgemeinde sprachen sich für die größere Lösung aus, weil die Kosten für die Container-Lösung in keinem Verhältnis zum Nutzen steht. Die Planungen sollen mit der neuen Kita-Leiterin besprochen werden, dann soll der Gemeinderat eine Entscheidung treffen.