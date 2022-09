Die Nutzungsuntersagung für Kindertagesstätte in Ottersheim wird seitens der Kreisverwaltung Germersheim zurückgenommen. Eine Prüfung der Betriebserlaubnis vom Landesjugendamt steht noch aus.

Erneut haben sich die Verwaltung sowie Kita-Leitung aus Ottersheim mit der Kreisverwaltung über das weitere Vorgehen bezüglich der Brandschutzanforderungen in der Kindertagesstätte zu einem Gespräch getroffen. „Da für den genehmigten Mehrzweckraum Bestandschutz besteht, sind weitere Forderungen der Bauaufsicht gemäß Paragraf 85 Landesbauordnung (nachträgliche Anforderungen) nur möglich, wenn von einer erheblichen Gefahr, insbesondere für Leben oder Gesundheit auszugehen ist“, hat die Kreisverwaltung nun festgestellt.

Mit Blick auf die Einschätzung, dass diese Gefahr nur abstrakt und nicht konkret vorhanden sei, habe die untere Bauaufsicht in der Besprechung eine Nutzungsuntersagung nicht mehr in den Raum gestellt, teilt Bürgermeister Gerald Job (FWVJ) mit. Aktuell prüfe das Landesjugendamt die Verlängerung der Betriebserlaubnis, so Job weiter.