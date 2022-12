Am Freitag ist um 20 Uhr ein kreisübergreifender Online-Informationsabend zum Thema „Grundlagen der Elternmitwirkung in rheinland-pfälzischen Kitas“. Hierzu laden die fünf pfälzischen Kreiselternausschüsse SÜW, Germersheim, Bad Dürkheim, Kaiserslautern und Rhein-Pfalz-Kreis ein. Die Anmeldung erfolgt über das Formular unter https://keasuew.de/veranstaltungen, die Zugangsdaten werden im Anschluss per E-Mail zugesandt.