Dem Kindergarten fehlt Raum. Damit sei der Minfelder Kindergarten nach neuen gesetzlichen Vorgaben zwar in der Situation wie die meisten Kindergärten in der Pfalz, trotzdem müsse die Gemeinde natürlich etwas dagegen machen, bis zum Jahr 2027 müssen die Vorgaben umgesetzt sein, so Ortsbürgermeister Martin Volz (Freie Wähler). Wie, das debattierte der Gemeinderat.

Volz berichtete in der Ratssitzung am Montag über eine Begehung im Minfelder Kindergarten. Danach waren sich die Räte tendenziell einig, dass eine große Lösung –