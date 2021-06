Die geplante Erweiterung der kommunalen Kindertagesstätte Hasenspiel in Bellheim wird länger auf sich warten lassen als geplant. Das wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung deutlich.

Denn anders als ursprünglich vorgesehen, wird nun das Erstellen eines Bebauungsplans erforderlich. Denn die Erweiterungsfläche für die vor noch gar nicht langer Zeit in einer Baulücke errichtete Kita liegt in einem nicht überplanten Gebiet, erklärte Beigeordneter Rüdiger John (ÖDP). Zudem befinde sich das Plangebiet in einem Naturschutzgebiet, was eine Vorprüfung erforderlich mache, ob möglicherweise Erhaltungsziele oder Schutzzwecke des Gebiets durch die Planung beeinträchtigt werden. Und für den Fall, dass der Bebauungsplan abgelehnt werden sollte, müsse man sich Gedanken über einen Alternativstandort machen. Vorgeschlagen wurde im Rat, den Anbau im hinteren Teil des Geländes zu erreichten, wo kein Naturschutzgebiet sei. Auf DIE Frage, wann der Bebauungsplan fertig sein könnte, wollte sich Ortsbürgermeister Paul Gärtner (FWG) gegenüber der RHEINPFALZ nicht festlegen. Nur so viel, der Kreisverwaltung sei die Dringlichkeit des Anliegens der Erweiterung bekannt, die viel schneller gekommen sei als von der Gemeinde erwartet.

John berichtete, dass die Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Bellheim in der Gahnerb eine große Kita errichten will. Durch die Neubaugebiete sei die Nachfrage nach Kindergartenplätzen gegeben.