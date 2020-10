Drei neue Infektionen gegenüber dem Vortag meldet das Gesundheitsamt am Dienstagnachmittag. Auf RHEINPFALZ-Nachfrage bestätigte eine Kreis-Sprecherin, dass es einen positiven Corona-Fall in einer Hagenbacher Kita gibt. Das betroffene Kind sei seit Donnerstag zuhause in Quarantäne. Auch die anderen Kinder der Gruppe und die Erzieher befänden sich für 14 Tage in Quarantäne. Am Dienstag sollen vorsichtshalber alle Kita-Kinder in den vier Gruppen getestet werden. Bis Ergebnisse vorliegen, bleibe die Kita geschlossen. Wenn diese negativ sind, könnten die drei anderen Gruppen wieder öffnen.

Seit Ausbruch der Pandemie sind 550 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet (Stand Sonntag: 547). Aktuell sind noch 126 Menschen im Kreis infiziert. 415 sind mittlerweile wieder gesund, neun Menschen sind gestorben. Der Landkreis bleibt im Corona-Aktionsplan weiterhin auf der Warnstufe Rot.