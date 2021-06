Eltern, die ihre Kinder im Mai nicht in eine Kita oder andere Betreuungseinrichtung des Landkreises Germersheim gebracht haben, müssen die dafür fälligen Gebühren auch nicht bezahlen. Das hat der Kreisausschuss am Montag beschlossen. Diese Regelung wurde erstmals für Januar getroffen und mit dem aktuellen Beschluss bis einschließlich Mai verlängert. Wegen der Infektionsgefahr in der Corona-Pandemie sind Eltern aufgerufen, Kitas nur in Notfällen zu benutzen und Kinder möglichst zu Hause zu betreuen. Wer allerdings auch nur einmal von diesem sogenannten Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen Gebrauch gemacht hat, wird nicht von den monatlichen Gebühren befreit.