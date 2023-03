Der Kreiselternausschusses (KEA) hat eine anonyme Online-Umfrage gestartet, um Betreuungsbedarf und -qualität in Kitas und Horten zu ermitteln. Teilnehmen können Eltern und Sorgeberechtigte mit Kindern unter 14 Jahren. Für eine gute Bedarfsplanung sei es unumgänglich, dass Eltern ihren individuellen Betreuungsbedarf hinsichtlich der Dauer und Lage am Tag sowie pädagogische Schwerpunkte angeben, teilt der KEA mit. Das Kreisjugendamt, das für die Bedarfsplanung zuständig ist, solle die Bedürfnisse der Familien ausreichend befriedigen. Die Teilnahme an der Umfrage dauert, so der KEA, maximal 10 Minuten und ist bis zum 16. April möglich. Die Ergebnisse sollen in die politische Arbeit einfließen. Zur Umfrage geht es hier