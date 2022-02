Die Investitionen für den Umbau der beiden Kitas sind für Ortsbürgermeisterin Alexandra Hirsch (parteilos) die wichtigsten Punkte im Haushalt 2022. Der Rat hat das Zahlenwerk jetzt beschlossen.

Rund 1,8 Millionen Euro soll der Kita-Umbau kosten. Hirsch freut sich, dass Rheinzabern dafür Zuschüsse vom Land in Höhe von 637.500 Euro bekommt. Da die Umbauten wegenmdes neuen Kita-Gesetzes erforderlich sind und die Kosten so oder so entstanden seien, sei der Zuschuss natürlich eine große Hilfe.

Die Ortsgemeinde hat einen Finanzierungsbedarf von knapp 2,2 Millionen in diesem Jahr. Dieser wird durch Investitionskredite und einen Kredit bei der Verbandsgemeindekasse abgedeckt. Alexandra Hirsch ist froh, dass die Verbandsgemeinde ihre Umlage von 37,5 Prozent um ein Prozent gesenkt hat. Trotzdem machen die Abgaben, die Kreisumlage dazugerechnet, 4,45 Millionen Euro aus. Klar würde die Gemeinde von diesem Geld wieder etwas in Form von Dienstleistungen und Ähnlichem zurückbekommen, aber der Handlungsspielraum der Ortsgemeinde sei dadurch minimal. „Wir können mit den uns verbleibenden Mitteln nur wenig ändern und beeinflussen“, so die Bürgermeisterin.