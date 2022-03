Am Plan, den örtlichen Kindergarten „Bärenland“ so umzubauen, dass er den Erfordernissen des neuen Kita-Gesetzes entspricht, hält die Ortsgemeinde Freckenfeld fest. Rund 306.000 Euro sind dafür im Doppelhaushalt 2022/2023 eingestellt.

Die Gemeinde hofft für die Kita-Sanierung auf Zuschüsse von 140.000 Euro. Woher diese kommen sollen, steht noch nicht fest. Man hofft auf ein neues Förderprogramm oder auf Landeszuschüsse aus dem Investitionsstock. Der jüngste Zuschussantrag der Ortsgemeinde war nicht berücksichtigt worden, weil zu viele Gemeinden Anträge gestellt hatten.

Für die Mehrzweckhalle, die anstelle der bisherigen Schulturnhalle errichtet werden soll, stehen Planungskosten von rund 60.000 Euro im Etat. Dieses Geld soll vor allem verwendet werden, um einen Architektenwettbewerb zu finanzieren. Erst wenn klar ist, was man bauen möchte, werde das Projekt in den Haushalt eingestellt, erläuterte Kämmerer Timo Prust von der VG Kandel im Ortsgemeinderat. Die Sitzungen leitet Beigeordneter Martin Oswald, weil sich Ortsbürgermeister Martin Thürwächter noch in häuslicher Quarantäne befindet. Nach kurzer Aussprache beschloss der Rat einstimmig das Zahlenwerk. Unverändert bleiben in Freckenfeld Steuersätze und Gebühren.

Verkauf der Gräfenberghalle ein Thema

Die Frage, ob die sechs Windräder sich auch bei den Einnahmen der Gewerbesteuer positiv auswirken, konnte Kämmerer Pust bejahen. Ende 2023 dürften die liquiden Mittel aufgebraucht sein. Der Ergebnishaushalt weist ein Volumen von rund 2,3 Millionen Euro auf. Insgesamt dürften sich die Steuereinnahmen auf dem Niveau der beiden Vorjahre bewegen. In beiden Jahren schließt der Haushalt mit einem Fehlbetrag ab.

Kredite müssen in diesem Jahr nicht aufgenommen werden. Allerdings, so Pust, habe man derzeit auch hier mit „Unwägbarkeiten zu rechnen“. Wenn die neue Mehrzweckhalle gebaut und ins Eigentum der Gemeinde überführt wird, wird das ohne Kredite nicht gehen. In Freckenfeld wird über den Verkauf der Gräfenberghalle nachgedacht. Zwei Hallen, so eine Vorgabe der Kreisverwaltung, könne sich die Ortsgemeinde nämlich nicht leisten.