Am Freitag startet die Kirwe im Zwiebeldorf mit der Inthronisierung der neuen Zwiebelkönigin und -Prinzessin. Bis einschließlich Montag läuft dann das Festprogramm.

Los geht die Kirwe mit einem kleinen Umzug, der um 17.45 Uhr am Rathaus startet und zum Kirweplatz zieht. Bei der Eröffnungsfeier wird dann die neue Zwiebelkönigin und

Zwiebelprinzessin vorgestellt und die amtierende Hoheit Nathalie I. verabschiedet. Am Samstag spielt um 15 Uhr der TB Jahn Zeiskam gegen den FSV Offenbach bei einem Derby und um 18 Uhr beginnt der Kirweumzug. Am Sonntag folgt auf den Gottesdienst um 10.30 Uhr das Weißwurstfrühstück. Besucher und Besucherinnen können über den Flohmarkt bummeln (11 bis 16 Uhr.) Am Montag ist um 17 Uhr der Spendenlauf für die Grundschule und an beiden Tagen lädt die Kaffeetafel der evangelischen Kirche zu Kaffee und Kuchen ein. An allen Kirwe-Tagen wird Live-Musik gespielt.