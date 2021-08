Das „Zwewwldorf“ feiert von Freitag, 27., bis Sonntag, 29. August, seine Kirwe. Allerdings wegen Corona etwas kleiner und mit pandemiebedingten Regeln.

Los geht es am Freitag, 18 Uhr, mit der offiziellen Kirweeröffnung auf dem Kirweplatz mit Kirweredner Erich Humbert und Zwiebelkönigin Leonie I. Am Samstag startet um 16 Uhr der Festbetrieb, am Sonntag nach einem um 10.30 Uhr beginnenden protestantischen Gottesdienst auf dem Kirweplatz. TB Jahn, „Frohsinn“, „Liederkranz“ und Reitverein sorgen gemeinsam an den drei Tagen fürs leibliche Wohl mit Burgern, Bratwurst, Flammkuchen, Crepes, Waffeln, Kaffee und Kuchen. Fahrgeschäfte und Schausteller runden das Angebot ab. Der Cäcilienverein wird freitags und samstags zusätzlich den historischen Pfarrhof zur Bewirtung öffnen.

Für den Besuch der Kirwe wurde laut Ortsbürgermeisterin Susanne Lechner ein Hygienekonzept erarbeitet: Demzufolge ist der Kirweplatz nur über die Kronstraße zugänglich. Vor dem Einlass ist eine Anmeldung über die Luca-App, die Corona-Warn-App oder über ein Kontaktformular erforderlich. Einlass gewährt wird nur denen, die die Drei-G-Regel erfüllen, also geimpft, genesen oder getestet sind. „Unter diesen Rahmenbedingungen entfällt die Maskenpflicht auf dem Kirweplatz“, schreibt Lechner.

Teststationen in Bellheim und Zeiskam

Das Testzentrum in Bellheim, wo man sich kostenlos testen lassen könne, biete an diesem Wochenende verlängerte Öffnungszeiten an. Es ist laut Homepage der Verbandsgemeinde in dieser Woche von der Festhalle ans Gebäude der Ortsgemeinde, Schubertstraße 15, umgezogen und öffnet wieder am Freitag. Öffnungszeiten: Freitag, 10 bis 19 Uhr, Samstag, 10 bis 18 Uhr, und Sonntag, 10 bis 18 Uhr. Zudem werde am Eingang des Festgeländes an der Kronstraße in Zeiskam ebenfalls jeden Tag für zwei Stunden eine Testmöglichkeit zum Selbstkostenpreis von drei Euro angeboten. Dessen Öffnungszeiten sind: Freitag, 17 bis 19 Uhr, Samstag, 15.45 bis 18 Uhr, Sonntag, 10 bis 10.30 Uhr (vor dem Gottesdienst) und von 12 bis 14 Uhr.