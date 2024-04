Thomas Kirschenmann möchte Ortsvorsteher von Schaidt und damit Nachfolger von Kurt Geörger werden, der dieses Amt seit 20 Jahren ausgeübt hat. Interesse an dieser Aufgabe haben auch die beiden bisherigen Stellvertreter von Geörger, Hartmut Kechler (SPD) und Dr. Thomas Krämer (Grüne) bekundet. Thomas Kirschenmann wurde von den Mitgliedern der unabhängigen Wählergruppe „Parteilose Bürger Schaidt e.V.“ nominiert. Für ihn sei die Weiterentwicklung der örtlichen Gemeinschaft über alle Altersgruppen hinweg besonders wichtig. Auch möchte er sich um die Unterstützung gesundheitlich oder sozial benachteiligter Mitbürger annehmen.

Seit Jahren ist Kirschenmann bereits Vorsitzender des Kulturrings Schaidt und des Fördervereins Heimatmuseum und Brauchtum Schaidt. Er führt auch die Kandidatenliste für den Ortsbeirat von Schaidt an, die nach eigenen Angaben ein „breites Spektrum an Kompetenzen und Interessen“ abbildet. Sie zielen darauf ab, die Gemeinde Schaidt als Ortsbezirk der Stadt Wörth am Rhein voranzubringen.

Die Liste

1. Thomas Kirschenmann, 2. Bernd Leibeck, 3. Miriam Kneis, 4. Thomas Metz, 5. Kristen Kretz, 6. Markus Kirsthaler, 7. Laura Seebach, 8. Maximilian Kelemen, 9. Nadine Westermann, 10. Jan-Henrik Völckel.