Erst waren nur die Zeiger an der Kirchturmuhr verschwunden, seit einiger Zeit fehlt auch das Ziffernblatt. Die Uhr hätte längst restauriert sein sollen.

Dem Turm der katholischen Jakobuskirche fehlt etwas: die Uhr auf allen vier Seiten. Im Juli 2021 wurden mit einem großen Hubsteiger die Zeiger abmontiert. Ein Zeiger war total verrostet, die anderen ebenfalls nicht mehr ganz frisch. Wäre der morsche Zeiger heruntergefallen, hätte das für Passanten schlimm enden können.

Die Zeiger sind schon eine Weile restauriert. Probleme machen die Zifferblätter, die bis vor gut sechs Wochen noch hängen geblieben waren, damit der Turm, so Bürgermeister Marcus Schaile, „nicht so nackig aussieht“. Zu Jahresbeginn war Schaile noch zuversichtlich, dass das Ende der Turmuhr-Restauration in Sicht ist. Der Handwerker, der die Zifferblätter erneuert, habe allerdings keine Grundstoffe, kein Material bekommen. Dabei seien die Bleche schon von Anfang an bestellt gewesen. Die Stadt machte inzwischen Druck beim Hersteller. Vergangene Woche kam die Info, dass zumindest für zwei der vier Blätter die Bleche da seien, so Schaile. Die Uhr gehört laut einer uralten Vereinbarung der Stadt Germersheim. Sie stammt aus einer Zeit, als Bürger nur über den Blick hoch zum Turm die Tageszeit erfahren konnten. Die Glocken wiederum gehören dem Bistum.

Auch eine Nistplattform wurde im Turm der Jakobuskirche errichtet. Arbeiter hatten zuvor das verwaiste Nest einer Turmkrähe entdeckt, erzählt Schaile. Der rabenartige Vogel, auch Dohle genannt, sei zwar längst weg. Laut Naturschützern könnte es aber sein, dass er zum Brutplatz zurückkommt und sich was Neues bauen möchte. Dafür ist jetzt alles vorbereitet. Die Gitter über den Fensterschlitzen am Turm – sie wurden zur Taubenabwehr installiert – wurden an zwei Stellen aufgetrennt, so dass der Vogel einfliegen kann. Dass die Tauben jetzt auch wieder reinkönnen sei ein „Dilemma“, so Schaile.