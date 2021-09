Ab Montag, 27. September, wird die Kirchstraße in Sondernheim wegen Erneuerungen der Wasserleitungen zwischen der Einmündung Rheinstraße und dem Rathausplatz voraussichtlich zwölf Wochen lang voll gesperrt. Die Bushaltestelle an der Ortsverwaltung wird für die Dauer der Bauarbeiten ersatzlos gestrichen. Da der Busverkehr über den Bahnhof in Sondernheim abgewickelt wird, wird in der Germersheimer Straße entlang des Friedhofes ein absolutes Halteverbot eingerichtet.