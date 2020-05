Die Zeiskamer Kirchenglocken sind am Sonntag im Radio zu hören: In der SWR 4-Sendung „Morgenläuten“ stellen zehn Bürger zwischen 8 und 9 Uhr das Zwiebeldorf aber auch vor. Bereits um 7.45 Uhr wird die Sendung angekündigt. Laut Ortsbürgermeisterin Susanne Lechner (FWG) hat das SWR 4-Team kurzfristig angefragt – und war am 11. und 12. Mai vor Ort.