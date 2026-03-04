Sechs protestantische Kirchengemeinden schließen sich zu einer größeren zusammen.

Zum 1. November fusionieren die protestantischen Kirchengemeinden Bellheim-Knittelsheim, Germersheim, Schwegenheim, Sondernheim, Westheim-Lingenfeld und Zeiskam zur „Protestantischen Segensgemeinde zwischen Rhein und Reben“.

Diese Entscheidung stehe am Ende eines intensiven Beratungsprozesses, an dem sich alle Gemeindemitglieder beteiligten konnten, teilt das Dekanat mit. Hohe Mitgliederverluste, schwindende Finanzkraft und gravierende Personaleinbußen stellen Kirchengemeinden vor große Herausforderungen. „In den vergangenen Monaten ist das Vertrauen gewachsen, dass sich hierbei durch den Zusammenschluss mit benachbarten Kirchengemeinden mehr erreichen und umsetzen lässt als alleine“, heißt es in der Mitteilung. Auch im Süden des Landkreises gibt es Fusionspläne zwischen Kirchengemeinden.

Durch den Zusammenschluss zur Segensgemeinde sollen die Kommunikation einfacher und Entscheidungswege kürzer werden. Gottesdienste und Ansprechpersonen bleiben in den Orten erhalten. Am 30. November wird ein gemeinsames Presbyterium für die Segensgemeinde gewählt. Das Leitungsgremium ist zuständig für Haushalt, Verwaltung und Personal. Die Fusion muss noch durch die Kirchenregierung der Evangelischen Kirche der Pfalz bestätigt werden. Weitere Infos unter www.prot-segensgemeinde.de.