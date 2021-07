Ein Kirchbesuch, wie er nicht sein sollte: In der Nacht von Sonntag, 18., auf Montag, 19. Juli, hat sich ein bislang unbekannter Täter offenbar absichtlich in der katholischen Kirche in Germersheim-Sondernheim einschließen lassen. Dann habe er sich dem abgeschlossenen Tabernakel zu schaffen gemacht, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Nachdem dieses Vorhaben scheiterte, beschädigte er ein Fenster und flüchtete aus der Kirche.

Die Polizei Germersheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Die genaue Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, können sich bei der Polizei Germersheim unter Telefon 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de melden.