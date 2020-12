Der für den vierten Adventssonntag geplante ökumenische Stationenweg von der evangelischen Christuskirche zur katholischen Kirche findet nicht statt.

Zwar seien die Veranstaltung und der Hygieneplan von den Behörden genehmigt worden, die Initiatoren haben sich aber dagegen entschieden. Die katholische Pfarrei und die protestantische Gemeinde wollten ursprünglich mehrere Stationen mit Impulsen zur Weihnachtsgeschichte in der Hoppelgasse aufbauen. Sechs Durchgänge waren geplant. „Nachdem der Lockdown gekommen ist und angesichts der hohen Fallzahlen wollen wir kein Risiko eingehen“, sagt Pastoralassistentin Annika Bär. „Vielleicht werden wir es nächstes Jahr anbieten.“

Die Gottesdienste an den Weihnachtsfeiertagen sollen in der Pfarrei Heiliger Theodard wie geplant stattfinden. Bislang gebe es keine Anweisung, dass angesichts des Lockdowns etwas an den Konzepten verändert werden müsse. Alle Feiern in den Kirchen der Pfarrei finden mit begrenzter Teilnehmerzahl, Mindestabstand, Anmeldung und Maskenpflicht, ohne Gesang statt. Die Christmette und die Kinderkrippenfeier aus Leimersheim werden gestreamt. Eine Videobotschaft der beiden Pfarrer der Rülzheimer Kirchengemeinden werden zu Weihnachten online gestellt.