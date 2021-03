Kirchengemeinden im Kreis wollen im Lauf dieser oder der nächsten Woche entscheiden, ob sie an den Kar- oder Osterfeiertagen Präsenzgottesdienste feiern. In den meisten christlichen und muslimischen Gemeinden der Städte Wörth und Germersheim bleiben die Gottesdienste und Freitagsgebete zumindest bis Palmsonntag, 28. März, ausgesetzt. Gotteshäuser und Moscheen sind geschlossen, teilt die Kreisverwaltung mit. „Bestimmt ist dies den Verantwortlichen der religiösen Gemeinschaften nicht leicht gefallen. Umso mehr freue ich mich über diesen aktiven Einsatz gegen Corona“, so Landrat Fritz Brechtel (CDU) über die Entscheidung. Die Pfarrei Heiliger Christophorus Wörth wird am Donnerstag anhand der Inzidenzzahlen und nach Vorgaben des Bistums entscheiden, ob der Palmsonntag in der Kirche gefeiert wird.

Die katholische Nardini-Pfarrei Germersheim-Lingenfeld-Schwegenheim hat beschlossen, keine Gottesdienste zu feiern, solange die Inzidenzwerte über 100 liegen. Es fänden dann auch keine Gottesdienste in der Kar- und Osterwoche statt. Sinkt die Inzidenzzahl unter 100 würden Oster-Gottesdienste, möglichst im Freien, gefeiert. Die Entscheidung darüber fällt am kommenden Montag. Die Pfarrei folgt damit weitgehend den Empfehlungen des Bistums. In deren Dienstanweisung heißt es: „Bei einem Inzidenzwert über 50 an sieben Tagen soll der Pfarreirat wie bisher eine Entscheidung treffen, ob, wo und in welchem Umfang Gottesdienste gefeiert werden. Bei einem Inzidenzwert über 100 an den letzten sieben Tagen empfehlen wir, die Gottesdienste auszusetzen.“