Das Bistum Speyer teilt mit, dass nach den guten Erfahrungen am vergangenen Sonntag und den sich anschließenden Beratungen, nun bis auf Weiteres an den Sonntagen die Kirchen öffnen. Das gilt für die katholischen Kirchen in Germersheim, Lingenfeld, Schwegenheim und Sondernheim. Die Kirchen sind jeweils von 15 bis 17 Uhr für das stille Gebet geöffnet.

Mehr zum Thema